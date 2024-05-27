İşte ünlü oyuncuların tuttuğu takımlar! Hangi ünlüler Galatasaraylı? Esra Erol, Gürkan Uygun,Hadise, Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli...

Trendyol Süper Lig'de topladığı 102 puanla adını tarihe 24'üncü kez şampiyon yazdran Galatasaray, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar dün Konya'da başlayan sevincin ardından bu akşam Rams Park'ta taraftarıyla buluşacak. Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü isimlerin tuttuğu takımlar da merak konusu oldu. İşte Oktay Kaynarca, Kenan İmirzalıoğlu, Hadise, Esra Erol, Fahriye Evcen gibi isimlerin tuttuğu takımlar...
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışını 102 puanla tamamlayan Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon bitirdi.
Sarı kırmızılılar ezeli rakibini bir kez daha geride bırakarak farkı da açmayı başardı ve beşinci yıldıza bir adım daha yaklaştı.
Bugün ise Galatasaray'ın futbolcuları başta Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu,Hakim Ziyech olmak üzere Rams Park'ta şampiyonluğunu kutlayacak.