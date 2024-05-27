İşte ünlü oyuncuların tuttuğu takımlar! Hangi ünlüler Galatasaraylı? Esra Erol, Gürkan Uygun,Hadise, Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli...

Trendyol Süper Lig'de topladığı 102 puanla adını tarihe 24'üncü kez şampiyon yazdran Galatasaray, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar dün Konya'da başlayan sevincin ardından bu akşam Rams Park'ta taraftarıyla buluşacak. Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü isimlerin tuttuğu takımlar da merak konusu oldu. İşte Oktay Kaynarca, Kenan İmirzalıoğlu, Hadise, Esra Erol, Fahriye Evcen gibi isimlerin tuttuğu takımlar...