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İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk final sorusu! Bakın cevabı neymiş..

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Milyoner'in 1 milyon TL'lik final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular ve cevapları...

09.03.2020 23:24 - Son Güncelleme: 09.03.2020 23:25
İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk final sorusu! Bakın cevabı neymiş..

Kim Milyoner Olmak İster'i izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk final sorusu! Bakın cevabı neymiş..

Bazı yarışmacılar ise 1 milyonluk final sorusunu görecek kadar şanslı ve başarılıydı. Peki Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyonluk sorular nelerdi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk final sorusu! Bakın cevabı neymiş..

Milyoner'in final sorularından bazılarını sizler için derledik...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk final sorusu! Bakın cevabı neymiş..
İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk final sorusu! Bakın cevabı neymiş..
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