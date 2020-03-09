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İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk final sorusu! Bakın cevabı neymiş..

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Milyoner'in 1 milyon TL'lik final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular ve cevapları...

09.03.2020 23:24 - Son Güncelleme: 09.03.2020 23:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





