İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Özcan Deniz. Feyza Aktan ile mutlu bir evliliğe adım atan ve oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun.