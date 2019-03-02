İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız
İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gerekse başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Hayranları tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan Aslı Enver'in hiç bilmediğimiz marifetleri ortaya çıktı. Açıkçası Aslı'nın elinden her iş geliyor diyebiliriz. Aslı Enver sette boş zamanlarını bakın nasıl değerlendiriyor? Aslı Enver'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...
İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor. Sette boş zamanlarını kanaviçe yaparak değerlendiren Aslı, bunun dışında bakın neler yapıyor neler... Peki yetenekleriyle büyülendiğimiz, ekran başında izlerken belki de yerinde olmak istediğimiz ünlülerin önceden ne iş yaptıklarını biliyor muydunuz? İşte başka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...