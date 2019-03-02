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İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gerekse başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Hayranları tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan Aslı Enver'in hiç bilmediğimiz marifetleri ortaya çıktı. Açıkçası Aslı'nın elinden her iş geliyor diyebiliriz. Aslı Enver sette boş zamanlarını bakın nasıl değerlendiriyor? Aslı Enver'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

02.03.2019 08:33 - Son Güncelleme: 02.03.2019 08:33
İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor. Sette boş zamanlarını kanaviçe yaparak değerlendiren Aslı, bunun dışında bakın neler yapıyor neler... Peki yetenekleriyle büyülendiğimiz, ekran başında izlerken belki de yerinde olmak istediğimiz ünlülerin önceden ne iş yaptıklarını biliyor muydunuz? İşte başka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ MESLEKLERİ

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız

BARIŞ ARDUÇ

Cankurtaran

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız

SERDAR ORTAÇ

Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız

CEM YILMAZ

Komedyen Cem Yılmaz, milyonların onu tanımadığı yıllarda insanları karikatürleriyle güldürüyordu. Karikatürist Cem Yılmaz, daha sonra müzik ve oyunculuk hayatına adım attı.

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