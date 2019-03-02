İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor! Oyunculuk dışında yaptıklarına çok şaşıracaksınız

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in elinden her iş geliyor. Sette boş zamanlarını kanaviçe yaparak değerlendiren Aslı, bunun dışında bakın neler yapıyor neler... Peki yetenekleriyle büyülendiğimiz, ekran başında izlerken belki de yerinde olmak istediğimiz ünlülerin önceden ne iş yaptıklarını biliyor muydunuz? İşte başka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...