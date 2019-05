Müge Anlı'nın bu hali şaşırttı! Onu daha önce hiç görmediniz

Haftanın beş günü tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor Müge Anlı. Faili meçhul cinayetler, kayıplar, sosyal yardımlar... Müge Anlı ile Tatlı Sert'i bu kadar sevilmesinin nedenlerinden bazıları sadece bunlar. Öte yandan programın başarılı sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri hiç kuşkusuz makyajsız hali. Her sabah ekranlara makyajlı halleri ile çıkan Müge Anlı çok erken saatlerden itibaren hazırlanmaya başlıyor. Önceki günlerde bir hayranı ile fotoğraf çektiren Müge Anlı'nın makyjasız hali sizi çok şaşırtacak.

