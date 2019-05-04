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Müge Anlı'nın bu hali şaşırttı! Onu daha önce hiç görmediniz

Haftanın beş günü tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor Müge Anlı. Faili meçhul cinayetler, kayıplar, sosyal yardımlar... Müge Anlı ile Tatlı Sert'i bu kadar sevilmesinin nedenlerinden bazıları sadece bunlar. Öte yandan programın başarılı sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri hiç kuşkusuz makyajsız hali. Her sabah ekranlara makyajlı halleri ile çıkan Müge Anlı çok erken saatlerden itibaren hazırlanmaya başlıyor. Önceki günlerde bir hayranı ile fotoğraf çektiren Müge Anlı'nın makyjasız hali sizi çok şaşırtacak.

04.05.2019 09:47 - Son Güncelleme: 04.05.2019 09:59
Müge Anlı'nın bu hali şaşırttı! Onu daha önce hiç görmediniz

ATV ekranların yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucu Müge Anlı'yı, her sabah makyajlı haliyle görmeye o kadar alıştık ki, onu başka bir şekilde hayal edemiyoruz. Türkiye'nin sevdiği yüzlerden biri olan Müge Anlı'nın makyajsız hali herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'nın bu hali şaşırttı! Onu daha önce hiç görmediniz

EMİNA JAHOVIC

Müge Anlı'nın bu hali şaşırttı! Onu daha önce hiç görmediniz

BURCU BİRİCİK

Müge Anlı'nın bu hali şaşırttı! Onu daha önce hiç görmediniz

MERYEM UZERLİ

Müge Anlı'nın bu hali şaşırttı! Onu daha önce hiç görmediniz

SEREL YERELİ

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