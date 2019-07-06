İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız
3 sezondur izleyici ile buluşan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Boran karakteri ile herkesin beğenisini kazandı İpek Bilgin. Boranların sert annesi Esma Sultan, İpek Bilgin'in oyunculuğu ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizide erkek çocukları olan Esma Sultan karakterinin aksine İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız.
Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.