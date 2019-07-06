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İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız

3 sezondur izleyici ile buluşan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Boran karakteri ile herkesin beğenisini kazandı İpek Bilgin. Boranların sert annesi Esma Sultan, İpek Bilgin'in oyunculuğu ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizide erkek çocukları olan Esma Sultan karakterinin aksine İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız.

06.07.2019 13:46 - Son Güncelleme: 06.07.2019 13:46
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Sultan'ı İpek Bilgin, oyunculuk performansı ile izleyenleri büyülüyor. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız

CÜNEYT ARKIN'IN HİÇ GÖRÜŞMEDİĞİ KIZI ORTAYA ÇIKTI

Cüneyt Arkın, ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yapmış, çiftin 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları olmuştu. Arkın ve Mocan bir süre sonra ayrılınca, şimdi 47 yaşında olan Filiz Canlı'nın da babasıyla ilişkisi kesildi.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız

Defne Canlı

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.

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