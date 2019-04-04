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İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in bu halini görenler şok geçirdi! Herkes bunu konuşuyor

İstanbullu Gelin dizisiyle gündemden düşmeyen Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları hayranlarını şaşırtıyor. Şimdilerde Murat Boz ile aşk yaşayan Enver'in güzelliğine hayran kalmamak elde değil. Ancak sosyal medyaya düşen eski görüntülerinden sonra herkes 'Aslı Enver estetik mi yaptırdı' sorusunu sormaya başladı. İşte İstanbullu gelin dizisiyle yıldızı parlayan Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait o fotoğraflar ve geçirdiği büyük değişim...

04.04.2019 13:39 - Son Güncelleme: 04.04.2019 13:39
İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver'den skandal görüntü! Herkes bunu konuşuyor!

İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya karakteriyle yıldızı parlayan Aslı Enver, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çekiyor. Murat Boz ile yaşadığı ilişkinin evlilikle taçlandırılmasını bekleyen Aslı Enver hayranları, sosyal medyada yayılan fotoğrafla şok oldular. İşte Aslı Enver'in eski hali ...

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in bu halini görenler şok geçirdi! Herkes bunu konuşuyor

İŞTE ASLI ENVER VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN DEĞİŞİMLERİ

İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver'den skandal görüntü! Herkes bunu konuşuyor!

GÖRENLER İNANAMADI

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yaşını kutladı. 33.yaşına giren Hadise'nin doğum günü kutlamasından çok dikkat çeken başka bir detay vardı.

İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver'den skandal görüntü! Herkes bunu konuşuyor!

BU NE HAL HADİSE!

Hadise kutlamanın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kısa bir süre önde dudaklarına dolgu yaptıran Hadise'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver'den skandal görüntü! Herkes bunu konuşuyor!

'DOLGUSU FAZLA KAÇMIŞ'

Takipçileri fotoğraflar için 'Dolgu fazla kaçmış' yorumunu yaptı.

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