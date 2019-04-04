İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in bu halini görenler şok geçirdi! Herkes bunu konuşuyor

İstanbullu Gelin dizisiyle gündemden düşmeyen Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları hayranlarını şaşırtıyor. Şimdilerde Murat Boz ile aşk yaşayan Enver'in güzelliğine hayran kalmamak elde değil. Ancak sosyal medyaya düşen eski görüntülerinden sonra herkes 'Aslı Enver estetik mi yaptırdı' sorusunu sormaya başladı. İşte İstanbullu gelin dizisiyle yıldızı parlayan Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait o fotoğraflar ve geçirdiği büyük değişim...

04.04.2019 13:39 - Son Güncelleme: 04.04.2019 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





