İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in bu halini görenler şok geçirdi! Herkes bunu konuşuyor
İstanbullu Gelin dizisiyle gündemden düşmeyen Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları hayranlarını şaşırtıyor. Şimdilerde Murat Boz ile aşk yaşayan Enver'in güzelliğine hayran kalmamak elde değil. Ancak sosyal medyaya düşen eski görüntülerinden sonra herkes 'Aslı Enver estetik mi yaptırdı' sorusunu sormaya başladı. İşte İstanbullu gelin dizisiyle yıldızı parlayan Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait o fotoğraflar ve geçirdiği büyük değişim...
İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya karakteriyle yıldızı parlayan Aslı Enver, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çekiyor. Murat Boz ile yaşadığı ilişkinin evlilikle taçlandırılmasını bekleyen Aslı Enver hayranları, sosyal medyada yayılan fotoğrafla şok oldular. İşte Aslı Enver'in eski hali ...