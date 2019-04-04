Bir Zamanlar Çukurova oyuncularıyla zamanda yolculuk! İşte Bir Zamanlar Çukurova kostümleri
Bir Zamanlar Çukurova Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana birinciliğini koruyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 70'li yılların Adana'sını anlatan konusuyla izleyicinin dikkatini çekerken, aynı zamanda o yıllara ait kostümleriyle de göz dolduruyor. Nişantaşı'ndaki bir atölyede büyük titizlikle hazırlanan kostümler, her bölüm seyirciyi zamanda yolculuğa çıkarıyor. İşte Hilal Altınbilek, Demir Yaman, Uğur Güneş, Selin Yenince, Vahide Perçin ve Kerem Alışık gibi başarılı oyuncuların giydiği defile havası yaratan kostümler...
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları, oyunculukları kadar kostümleriyle de kendisine hayran bırakıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren zirvedeki yerini koruyan atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', seyirciyi zaman yolculuğuna çıkarıyor. 1970'lerin Adana'sını günümüze taşıyan dizi; o dönemin ruhuyla bütünleşen kostümleriyle de nostalji yaşatıyor.
Seyirciye görsel şölen yaşatan 'Bir Zamanlar Çukurova'; hikayesi ve başarılı oyunculuklarının yanı sıra bu yönüyle de diğer dizilerden ayrılıyor. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Kerem Alışık, Uğur Güneş, Bülent Polat ve Selin Yenince'nin rol aldığı dizinin kostümleri defile havası yaratıyor.