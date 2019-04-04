Bir Zamanlar Çukurova oyuncularıyla zamanda yolculuk! İşte Bir Zamanlar Çukurova kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana birinciliğini koruyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 70'li yılların Adana'sını anlatan konusuyla izleyicinin dikkatini çekerken, aynı zamanda o yıllara ait kostümleriyle de göz dolduruyor. Nişantaşı'ndaki bir atölyede büyük titizlikle hazırlanan kostümler, her bölüm seyirciyi zamanda yolculuğa çıkarıyor. İşte Hilal Altınbilek, Demir Yaman, Uğur Güneş, Selin Yenince, Vahide Perçin ve Kerem Alışık gibi başarılı oyuncuların giydiği defile havası yaratan kostümler...

04.04.2019 11:53 - Son Güncelleme: 04.04.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





