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Aslı Enver’e İstanbullu Gelin dizi seti’nde sürpriz doğum günü partisi

10.05.2019 13:27

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya Boran karakteri ile herkesin beğenisini kazandı Aslı Enver. Boran konağının sağ duyulu gelini Süreyya'yı canlandıran Aslı Enver, oyunculuğuyla kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Dizide aile kavramına verdiği önemle dikkat çeken Aslı Enver'e, İstanbullu Gelin dizisi set ekibi sürpriz doğum günü partisi düzenledi.


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