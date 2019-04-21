Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!

İnternette yayınlanan dizisinden bölüm başı 30 bin lira aldığı konuşulan Çağatay Ulusoy, kendini ödüllendirdi. Kazancını daha çok gayrimenkule yatıran oyuncu, bu kez yeni aldığı RS6 Audi marka lüks aracıyla ayağını yerden kesti. Çağatay Ulusoy, 1 milyon 100 lira değerindeki yeni aracıyla Etiler Armutlu'ya gitti.