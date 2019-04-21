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Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un otomobil koleksiyonuna yeni bir model daha eklendi. Otomobil tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ'un Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka üç aracı vardı. Tatlıtuğ şimdi de 'BMW 850' model klasik otomobil aldı. Tatlıtuğ'un yeni gözdesi için harcadığı para ise dudak uçuklatan cinsten. Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş, kimileri içinse bir tutku olarak yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları...

21.04.2019 11:59 - Son Güncelleme: 21.04.2019 12:11
Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!

Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un otomobillere olan düşkünlüğünü duymayan kalmadı. Halihazırda 3 aracı bulunan Tatlıtuğ, son olarak 'BMW 850' model klasik otomobil aldı. İşte ünlü isimlerin araçları...

Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!

İnternette yayınlanan dizisinden bölüm başı 30 bin lira aldığı konuşulan Çağatay Ulusoy, kendini ödüllendirdi. Kazancını daha çok gayrimenkule yatıran oyuncu, bu kez yeni aldığı RS6 Audi marka lüks aracıyla ayağını yerden kesti. Çağatay Ulusoy, 1 milyon 100 lira değerindeki yeni aracıyla Etiler Armutlu'ya gitti.

Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!

Bir mekanda menajeriyle birlikte yemek yiyen oyuncu, çıkışta objektifleri fark edince taktik yaptı. Ulusoy, yeni aracının deşifre olmaması için mekandan eski otomobiliyle ayrıldı.

Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!

Oyuncu, Audi'sinin anahtarını da menajerine verdi. Angelina Jolie ve Johnny Depp'le aynı ajansa kayıtlı olan Ulusoy, önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini söyledi. 28 yaşındaki oyuncu "Bazı görüşmeler yapacağım. Ama şimdilik sürpriz" diyerek de Hollywood'un kapısını aralayacağının sinyalini verdi.

Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!

Saçı ve sakalı uzayan oyuncunun yeni imajı dikkat çekti.

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