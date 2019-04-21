Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni gözdesi! Fiyatı dudak uçuklattı!
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un otomobil koleksiyonuna yeni bir model daha eklendi. Otomobil tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ'un Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka üç aracı vardı. Tatlıtuğ şimdi de 'BMW 850' model klasik otomobil aldı. Tatlıtuğ'un yeni gözdesi için harcadığı para ise dudak uçuklatan cinsten. Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş, kimileri içinse bir tutku olarak yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları...
21.04.2019 11:59
- Son Güncelleme: 21.04.2019 12:11
İnternette yayınlanan dizisinden bölüm başı 30 bin lira aldığı konuşulan Çağatay Ulusoy, kendini ödüllendirdi. Kazancını daha çok gayrimenkule yatıran oyuncu, bu kez yeni aldığı RS6 Audi marka lüks aracıyla ayağını yerden kesti. Çağatay Ulusoy, 1 milyon 100 lira değerindeki yeni aracıyla Etiler Armutlu'ya gitti.
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