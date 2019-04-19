Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'dan "Kasımpaşa" paylaşımı

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden eski yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı. Muazze Ersoy, yaptığı açıklamada "Camdan bakarken bir resmim var ama tabi bu bana hiç benzemiyor. Andırıyor ama şimdiki halim gibi değil... O zaman saçlarım doğal kumral tonlarında burada 17- 18 o yaşlardayım... Çocuk denilebilecek yaşlardayım." dedi. İşte başta Muazzez Ersoy olmak üzere ünlülerin eski halleri...

19.04.2019 07:40 - Son Güncelleme: 19.04.2019 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





