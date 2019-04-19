GaleriMagazin

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'dan "Kasımpaşa" paylaşımı

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden eski yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı. Muazze Ersoy, yaptığı açıklamada "Camdan bakarken bir resmim var ama tabi bu bana hiç benzemiyor. Andırıyor ama şimdiki halim gibi değil... O zaman saçlarım doğal kumral tonlarında burada 17- 18 o yaşlardayım... Çocuk denilebilecek yaşlardayım." dedi. İşte başta Muazzez Ersoy olmak üzere ünlülerin eski halleri...

19.04.2019 07:40 - Son Güncelleme: 19.04.2019 07:44
Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'dan Kasımpaşa paylaşımı

Sevilen şarkıcı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden eski yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'dan Kasımpaşa paylaşımı

Ersoy, fotoğrafla ilgili yaptığı açıklamada "Camdan bakarken bir resmim var ama tabi bu bana hiç benzemiyor. Andırıyor ama şimdiki halim gibi değil... O zaman saçlarım doğal kumral tonlarında burada 17- 18 o yaşlardayım... Çocuk denilebilecek yaşlardayım." ifadelerini kullandı.

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ VE YENİ HALLERİ...

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'dan Kasımpaşa paylaşımı

Kenan İmirzalıoğlu

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'dan Kasımpaşa paylaşımı

Kıvanç Tatlıtuğ

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'dan Kasımpaşa paylaşımı

Barış Arduç

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mazhar Alanson'dan yoğun bakımda olduğu iddialarına cevap: Cumhuriyet'in palavrası
Mazhar Alanson'dan yoğun bakımda olduğu iddialarına cevap: Cumhuriyet'in palavrası