İstanbul’a defnedileceği açıklanmıştı! Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...

"FİLMLERİNLE YAŞAYACAKSIN"

Hülya Koçyiğit: Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın'ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde. Sevgili ailesinin başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.