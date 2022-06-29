İstanbul’a defnedileceği açıklanmıştı! Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Cüneyt Arkın, 300'den fazla filmde rol alarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. 23 yaşında sinemaya başlayan ve Malkoçoğlu karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Sayısız rolle izleyici karşısına çıkan Arkın, kariyerinin yanı sıra duruşu ve karakteriyle de büyük beğeni topladı. Türk halkının gönlüne taht kuran usta oyuncu, vefat haberiyle ise sevenlerini derinden üzdü. Hayranları ünlü oyuncunun acı haberiyle sarsılırken Arkın'ın hayatı merak konusu oldu. Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Arkın'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cüneyt Arkın'ın memleketi...
Türk sinemasının unutulmaz ismi usta sanatçı Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
ACILARINI PAYLAŞTILAR
Arkın'ın birçok seveni ve sanatçı dostları sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Arkın'ın birlikte başrolü paylaştığı rol arkadaşları Hülya Koçyiğit, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın ve Türkan Şoray'ın kaleme aldıkları satırlar ise yürek sızlattı.
"FİLMLERİNLE YAŞAYACAKSIN"
Hülya Koçyiğit: Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın'ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde. Sevgili ailesinin başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.