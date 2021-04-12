İsmail YK yıllara meydan okuyor! O gerçeği öğrenenlerin ağzı açık kaldı

Ünlü şarkıcı İsmail YK, bir televizyon programına katıldı. İlginç şarkı sözleri ve danslarıyla hafızalara kazınan İsmail YK, 'Aşkına Memnu' isimli yeni şarkısı ile akıllara Aşk-ı Memnu'yu getirirken, son haliyle de dikkat çekti. "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarla gündeme gelen İsmail YK'nın trend listesine girmesinin ardından ise birçok internet kullanıcısı ünlü ismin yaşını araştırmaya başladı. İşte başta İsmail YK olmak üzere ünlülerin yaşları...

12.04.2021 13:25 - Son Güncelleme: 12.04.2021 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





