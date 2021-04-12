İsmail YK yıllara meydan okuyor! O gerçeği öğrenenlerin ağzı açık kaldı
Ünlü şarkıcı İsmail YK, bir televizyon programına katıldı. İlginç şarkı sözleri ve danslarıyla hafızalara kazınan İsmail YK, 'Aşkına Memnu' isimli yeni şarkısı ile akıllara Aşk-ı Memnu'yu getirirken, son haliyle de dikkat çekti. "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarla gündeme gelen İsmail YK'nın trend listesine girmesinin ardından ise birçok internet kullanıcısı ünlü ismin yaşını araştırmaya başladı. İşte başta İsmail YK olmak üzere ünlülerin yaşları...
12.04.2021 13:25
- Son Güncelleme: 12.04.2021 13:25
Kardeşleriyle kurduğu Yurtseven Kardeşler grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik kariyerine tek başına devam eden İsmail YK, yaptığı albümlerle farklı bir tarz yakaladı.
Çılgın danslarıyla ve ilginç şarkı sözleriyle adından söz ettiren İsmail YK, uzun bir aranın ardından yeni parçası ile geri döndü.
Yeni şarkısıyla gündeme gelen İsmail YK'nın yıllar içinde neredeyse hiç değişmemiş olması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulundu.
ÜNLÜ İSİMLERİN YAŞLARI
İsmail YK'nın yaşını duyanlarda inanamadı. İşte başta İsmail YK olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
HAKAN TAŞIYAN
1 Nisan 1973