İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Aslıhan Gürbüz’ün müstakbel görümcesi meğer çok ünlüymüş...
Bir İstanbul Masalı, Kesişme: İyi Ki Varsın Eren, Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Kabadayı ve daha nicesi ile hem televizyon ekranlarında hem de beyazperdede izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu, attığı her adımla adından söz ettirdi. Şimdilerde Melike İpek Yalova, Onur Tuna ve Hayal Köseoğlu ile birlikte aynı projede yer alan Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Vildan Atasever ile 2015'te boşanan ve 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı Duygu Kaya Kumarki'den Yemin adında bir kızı olan Hacıoğlu, son günlerde meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise kız kardeşiyle gündeme geldi. Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi kimmiş...
23.09.2022 20:29 - Son Güncelleme: 23.09.2022 20:29
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu, oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti.
Bir İstanbul Masalı, Kesişme: İyi Ki Varsın Eren, Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Kabadayı ve daha nicesi ile hem televizyon ekranlarında hem de beyazperdede izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu, attığı her adımla adından söz ettirdi.
Hem kariyeri hem özel hayatı ile dikkat çeken İsmail Hacıoğlu, son günlerde meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkla sık sık gündem oldu.