İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Aslıhan Gürbüz’ün müstakbel görümcesi meğer çok ünlüymüş...

Bir İstanbul Masalı, Kesişme: İyi Ki Varsın Eren, Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Kabadayı ve daha nicesi ile hem televizyon ekranlarında hem de beyazperdede izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu, attığı her adımla adından söz ettirdi.