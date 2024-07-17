İsmail Hacıoğlu’nun babası daha ünlü çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o ismin oğluymuş...

Oyunculuğa ilkokul 5. sınıfta bir piyeste oynayarak adım atan ve sonrasında "Bir İstanbul Masalı", "Çocuk", "Hükümsüz", "Ayla" ve "Mahkum" gibi yapımlarda rol alan İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 1985 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Hacıoğlu, özellikle ailesiyle dikkat çekti. Kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayıran ünlü oyuncunun ailesi hakkında merak edilenler gün yüzüne çıktı.