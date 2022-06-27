İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim! Duyan inanamadı meğer herkesin yakından tanıdığı o ismin oğluymuş! Ayla'nın Süleyman'ıydı...
Ayla'nın Süleyman'ı İsmail Hacıoğlu'nun babası bakın kim! Kadrosunda Onur Tuna, Melika İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinde Barış ve Savaş karakterlerini canlandıran İsmail Hacıoğlu, özellikle başrolünü üstlendiği Ayla filmiyle büyük beğeni toplamıştı. 2017 yılı çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı filmde Süleyman karakterini canlandıran ve performansıyla çok konuşulan oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Anlat İstanbul gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evli kalan ve 2016'da nikah masasına oturduğu Duygu Kaya Kumarki'yle 2020'de boşanan oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisinden de ünlü olan babası kimmiş...
27.06.2022 19:47 - Son Güncelleme: 27.06.2022 19:47
Ayla'da Süleyman Dirbirliği, Kabadayı'da Murat, Kesişme: İyi ki Varsın Eren'de Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başlayan ve lise yıllarında Bana Şans Dile'de rol alarak ilk kez kamera karşısına geçen İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.