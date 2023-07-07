Işın Karaca'dan kötü haber! Hastalığını son dakika açıkladı! Meğer 2 yıldır mücadele ediyormuş! 'Saçım, kaşlarım, kirpiklerim yok'
Işın Karaca'dan kötü haber! Son dakika sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımı hayranlarını üzdü! 50 yaşındaki şarkıcı ''Siz bilmeden ben neler atlatmışım.. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu... Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…En son sevgilin nuru arayıp, sorgulayanlar olmuş. Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu..'' sözleriyle herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...
07.07.2023 21:45 - Son Güncelleme: 07.07.2023 22:14
Işın Karaca'dan kötü haber! Hastalığını son dakika açıkladı! Meğer 2 yıldır mücadele ediyormuş! 'Saçım, kaşlarım, kirpiklerim yok'
Ünlü sanatçı Işın Karaca 2 yıldır mücadele ettiği hastalığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım.. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim.
Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…