Vav TV İzle
Haberler Magazin Salako'nun Emine'si Meral Zeren'den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Salako'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren, hem performansı hem de güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Meral Zeren, yıllar sonra son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Son haliyle "Yıllar ona acımamış" yorumlarıyla karşı karşıya kalan Zeren, sevenlerine açıklama yaptı. İşte detaylar...

08.07.2023 09:02 - Son Güncelleme: 08.07.2023 09:02
Salako’nun Emine’si Meral Zeren’den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle izleyici karşısına çıkan Meral Zeren, performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Salako’nun Emine’si Meral Zeren’den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı

Zeren yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Zeren, sosyal medyada adına açılmış hesapların hiç birinin kendisine ait olmadığını ve hayranlarının kendi adı kullanılarak yapılan paylaşımlara inanmamalarını söyledi.

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı

Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı.

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı

İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı

Banu Alkan

SON DAKİKA