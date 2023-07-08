Salako'nun Emine'si Meral Zeren'den haber var! Son haliyle şaşkına çeviren Meral Zeren açıkladı! Yıllar ona pek iyi davranmadı
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Salako'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren, hem performansı hem de güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Meral Zeren, yıllar sonra son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Son haliyle "Yıllar ona acımamış" yorumlarıyla karşı karşıya kalan Zeren, sevenlerine açıklama yaptı. İşte detaylar...
08.07.2023 09:02 - Son Güncelleme: 08.07.2023 09:02
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle izleyici karşısına çıkan Meral Zeren, performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı.