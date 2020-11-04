Haberler Galeri Magazin Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...

Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...

Korona virüse yakalanan Irmak Ünal, hastane odasından sağlık durumunu paylaştı. Tüm dünyaya adeta kabus yaşatan korona virüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran ve kendi hatası olduğunu ifade eden Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal Instagram hesabından sağlık durumunu paylaşırken, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

04.11.2020 14:00 - Son Güncelleme: 04.11.2020 14:24
Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...

Cihan Ünal'ın büyük kızı oyuncu ırmak Ünal, koronavirüs nedeni ile tedaviye alındığı hastane odasından sağlık durumunu paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...

Bir süredir evde tedavi gören Irmak Ünal, ateşinin düşmediği için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. 43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...

Ünal, "İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü. Doktorlarım, hemşirelerim ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Irmak Ünal, önceki gün de sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, ateşi düşmediği için hastaneye yattığını açıklamıştı.

Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...

Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü. "

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Coşkun Göğen'e kadın cinayetleri soruldu: Benim Dünya'm gitti...
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Coşkun Göğen'e kadın cinayetleri soruldu: Benim Dünya'm gitti...