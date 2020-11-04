Irmak Ünal hastane odasından paylaştı! Koronavirüse yakalanan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın son durumu...
Korona virüse yakalanan Irmak Ünal, hastane odasından sağlık durumunu paylaştı. Tüm dünyaya adeta kabus yaşatan korona virüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran ve kendi hatası olduğunu ifade eden Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal Instagram hesabından sağlık durumunu paylaşırken, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.
04.11.2020 14:00
- Son Güncelleme: 04.11.2020 14:24
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