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Hande Erçel'in eski hali görenleri şaşırttı! Neler yaptın hande! Estetiksiz haliyle Hande Erçel adeta bambaşka biri

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise eski hali. Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri yeniden olay yarattı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak.

04.11.2020 14:03 - Son Güncelleme: 04.11.2020 14:03
Hande Erçel'in eski hali görenleri şaşırttı! Neler yaptın hande! Estetiksiz haliyle Hande Erçel adeta bambaşka biri

Son günlerin en popüler ismi hiç kuşkusuz 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel. Özellikle rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

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Hande Erçel'in eski hali görenleri şaşırttı! Neler yaptın hande! Estetiksiz haliyle Hande Erçel adeta bambaşka biri

Estetiksiz fotoğrafları yeniden konuşulan Hande Erçel'in bu görüntüleri, büyük değişimi kanıtlar nitelikte. İşte başta güzel oyuncu Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisinde estetikle gelen değişimleri.

Hande Erçel'in eski hali görenleri şaşırttı! Neler yaptın hande! Estetiksiz haliyle Hande Erçel adeta bambaşka biri

Tuvana Türkay

Hande Erçel'in eski hali görenleri şaşırttı! Neler yaptın hande! Estetiksiz haliyle Hande Erçel adeta bambaşka biri

Gökçe Bahadır

Hande Erçel'in eski hali görenleri şaşırttı! Neler yaptın hande! Estetiksiz haliyle Hande Erçel adeta bambaşka biri
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