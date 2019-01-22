İrem Helvacıoğlu'nun sır gibi sakladığı o isim ortaya çıktı!

ATV ekranlarını fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in güzel yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatına dair her şey merak ediliyor. Dizinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kendisi kadar güzel bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız...