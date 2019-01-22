İrem Helvacıoğlu'nun sır gibi sakladığı o isim ortaya çıktı!
ATV ekranlarında her çarşamba izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, özel yaşantısını gizli tutanlardan. Özel hayatı değiş işiyle gündeme gelmeyi tercih eden İrem Helvacıoğlu'nun ortalarda pek görünmeyen ablası ortaya çıktı. İrem Helvacıoğlu'nun sır gibi sakladığı ablasıyla olan benzerliği sizi çok şaşırtacak. İşte İrem Helvacıoğlu ve ünlülerin kardeşleri.
22 Ocak 2019 Salı, 15:43:00 Güncelleme: 16:03:53
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