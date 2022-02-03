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Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu yeni yaşını sevgilisi Yolaç Özcan ile dudak dudağa kutladı! Körkütük aşık olan İrem’e bakın sosyal medya onu konuştu

İrem Helvacıoğlu yeni yaşını sevgilisi Yolaç Özcan ile dudak dudağa kutladı! Körkütük aşık olan İrem’e bakın sosyal medya onu konuştu

Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Güneşin Kızları ve Baş Belası gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yılbaşı gecesi Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiftten Özcan, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu. İlerleyen saatlerde ise Helvacıoğlu'nun doğum gününden çok özel görüntüler sosyal medyaya düştü. Yeni yaşını sevgilisiyle dudak dudağa kutlayan Helvacıoğlu, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

03.02.2022 01:01 - Son Güncelleme: 03.02.2022 01:11
İrem Helvacıoğlu yeni yaşını sevgilisi Yolaç Özcan ile dudak dudağa kutladı! Körkütük aşık olan İrem’e bakın sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp'le birlikteliğini noktalamıştı. Helvacıoğlu, yılbaşı akşamı ise gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

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İrem Helvacıoğlu yeni yaşını sevgilisi Yolaç Özcan ile dudak dudağa kutladı! Körkütük aşık olan İrem’e bakın sosyal medya onu konuştu

Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiftten Özcan, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu.

İrem Helvacıoğlu yeni yaşını sevgilisi Yolaç Özcan ile dudak dudağa kutladı! Körkütük aşık olan İrem’e bakın sosyal medya onu konuştu

İrem Helvacıoğlu ile bir pozunu Instagram hesabında yayınlayan Özcan, "Sevgiliye mektup..." başlıklı notuna şöyle devam etti: "Hayat tesadüflerle dolu sevgilim. Seninle aynı yerlere o kadar girip, çıksak da doğru zaman gelince tanışmamız gibi... Başlangıçlar Burgaz kadar heyecanlı sevgilim. Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi... Dileklerin o kadar masum ki sevgilim... Antep'te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi... Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi... Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun..."

İrem Helvacıoğlu yeni yaşını sevgilisi Yolaç Özcan ile dudak dudağa kutladı! Körkütük aşık olan İrem’e bakın sosyal medya onu konuştu

Binlerce beğeni alan paylaşımın ardından Helvacıoğlu'nun doğum gününe ait görüntüler sosyal medyaya düştü.

İrem Helvacıoğlu yeni yaşını sevgilisi Yolaç Özcan ile dudak dudağa kutladı! Körkütük aşık olan İrem’e bakın sosyal medya onu konuştu

Yeni yaşını sevgilisiyle dudak dudağa kutlayan Helvacıoğlu, kısa sürede gündem oldu.

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