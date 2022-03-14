İrem Helvacıoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Süper minisiyle boy gösterdi sosyal medya alev aldı! İlk yorum bakın kimden...
İrem Helvacıoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son olarak Seçkin Özdemir ile başrolünü paylaştığı Baş Belası ile izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, bir dergi çekiminde verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, kırmızı süper mini elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise İrem Helvacıoğlu'nun meslektaşından geldi. İşte İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...
14.03.2022 21:16 - Son Güncelleme: 14.03.2022 21:16
Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan İrem Helvacıoğlu, bir dergi çekiminde verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.
Sosyal medya kullanıcıları, İrem Helvacıoğlu için "Yaktın buraları", "Kırmızı sana çok yakışıyor", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.