İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...
İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Son olarak atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, bikinili pozlarıyla uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayıran Helvacıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Üstelik ünlü oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı! İrem Helvacıoğlu'nun Fırat Çelik ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar...
01.10.2021 16:44
- Son Güncelleme: 01.10.2021 16:44
Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayıran Helvacıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.