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Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...

İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...

İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Son olarak atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, bikinili pozlarıyla uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayıran Helvacıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Üstelik ünlü oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı! İrem Helvacıoğlu'nun Fırat Çelik ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar...

01.10.2021 16:44 - Son Güncelleme: 01.10.2021 16:44
İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu son olarak Baş Belası'yla izleyici karşısına çıkmıştı.

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İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...

Helvacıoğlu, başrolünü Seçkin Özdemir ile üstlendiği dizinin final yapmasının ardından ise soluğu tatilde almıştı.

İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...

Mavi tura çıkan güzel oyuncu, teknede verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmemişti. Ünlü oyuncunun, bikinili pozları uzun süre gündem olmuştu.

İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...

Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp ile yollarını ayıran Helvacıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İrem Helvacıoğlu hakkında bomba iddia! Duyan inanamadı güzel oyuncu gönlünü bakın hangi ünlüye kaptırmış...

Güzel oyuncunun bir süredir Fransa'dan Türkiye'ye dönen Fırat Çelik'le birlikte olduğu ileri sürüldü.

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