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İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler

Karantina döneminde sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan İrem Derici, yeni bir canlı yayına katıldı. Babasının (Hulisi Derici) evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlatan İrem Derici, eski eşi ve evliliği hakkında sözleriyle şaşırttı. 2014 yılında radyocu Rıza Esendemir ile evlenen İrem Derici iki yıl süren evliliği hakkında yıllar sonra ilginç bir itiraflarda bulundu.

14.05.2020 15:17 - Son Güncelleme: 14.05.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





