RAMAZAN İMSAKİYE
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İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler

Karantina döneminde sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan İrem Derici, yeni bir canlı yayına katıldı. Babasının (Hulisi Derici) evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlatan İrem Derici, eski eşi ve evliliği hakkında sözleriyle şaşırttı. 2014 yılında radyocu Rıza Esendemir ile evlenen İrem Derici iki yıl süren evliliği hakkında yıllar sonra ilginç bir itiraflarda bulundu.

14.05.2020 15:17 - Son Güncelleme: 14.05.2020 15:32
İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler

İrem Derici konuk olduğu 'Umarım Annem Dinlemez' adlı podcast'te babası Hulisi Derici'nin evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlattı.

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İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler

4 ÖPÜCÜK FORMÜLÜ

Popçu İrem Derici babasının formülü ile ilgili şöyle söyledi:

İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler

İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider.

İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler

Radyocu Rıza Esendemir ile 2014'te evlenip 2016'da boşanan İrem Derici, "Sizde ilk hangisi bitti?" sorusuna şöyle cevap verdi:

İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler

İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz.

İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler
İrem Derici'nin babasının dört öpücük kuralı itiraf getirdi! İrem Derici'den eski eşi hakkında şok sözler
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