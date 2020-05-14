Yeşilçam'ın efsane Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali şoke etti! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı...

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film mutlaka kendi ünlülerini çıkarmıştır. Onlardan biri de Nazan Saatçi. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Tokatçı'da rol alan Nazan Saatçi, güzelliği ile herkesi büyülemişti. Yeşilçam'ın sinema kraliçesi olarak nitelendirilen Nazan Saatçi daha sonra ortalardan elini eteğini çekti. Peki Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, şimdi nasıl gözüküyor dersiniz?

Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin Emine'si bakın şimdi ne halde. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Nazan Saatçi olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.