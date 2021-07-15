İrem Derici’den cesur paylaşım! Siyah bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu
İrem Derici'de cesur paylaşım! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk olarak sezonu Bodrum'da açan ve şimdilerde Alaçatı'da tatiline devam eden Derici, siyah bikinisi ile verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. İlk olarak suşi yediği anları takipçileriyle paylaşan Derici, daha sonra güneşlendiği sırada çektiği bir selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İşte İrem Derici'nin o pozları...
15.07.2021 23:01
- Son Güncelleme: 15.07.2021 23:26
Sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yapan İrem Derici, tatile doymadı. İlk olarak sezonu Bodrum'da açan Derici, rotasını Alaçatı'ya çevirdi.