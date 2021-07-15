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İrem Derici’den cesur paylaşım! Siyah bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu

İrem Derici'de cesur paylaşım! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk olarak sezonu Bodrum'da açan ve şimdilerde Alaçatı'da tatiline devam eden Derici, siyah bikinisi ile verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. İlk olarak suşi yediği anları takipçileriyle paylaşan Derici, daha sonra güneşlendiği sırada çektiği bir selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İşte İrem Derici'nin o pozları...

15.07.2021 23:01 - Son Güncelleme: 15.07.2021 23:26
İrem Derici’den cesur paylaşım! Siyah bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yapan İrem Derici, tatile doymadı. İlk olarak sezonu Bodrum'da açan Derici, rotasını Alaçatı'ya çevirdi.

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İrem Derici’den cesur paylaşım! Siyah bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü şarkıcı, tatilde verdiği iddialı pozlarını da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

İrem Derici’den cesur paylaşım! Siyah bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı, son olarak siyah bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında paylaştı.

İrem Derici’den cesur paylaşım! Siyah bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık arkadaş grubuyla tatil çıkan Derici, ilk olarak suşi yediği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

İrem Derici’den cesur paylaşım! Siyah bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı, daha sonra ise güneşlenirken çektiği bir selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.