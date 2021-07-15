Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü
Simge Sağın'ın sahne kıyafetleri olay oldu! Uzun bir aradan sonra dün gece Harbiye'de sevenleriyle buluşan Simge Sağın, tercih ettiği sahne kıyafetleri ile çok konuşuldu. Konser sırasında iki farklı kıyafet giyen Simge Sağın, süper mini eteği ve derin yırtmaçlı elbisesi ile çok konuşuldu. Konserden paylaşım yapan Sağın'ın sahne kostümleri sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan sahne kıyafetleri...
15.07.2021 23:38
- Son Güncelleme: 15.07.2021 23:38
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, uzun bir aranın ardından dün gece Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı. Simge ve Özer Arkun, Göksun Çavdar ile Eralp Görgün'den kurulu Rubato grubu, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.