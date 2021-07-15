Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Eğlence ve efkarın aynı sahnede buluştuğu konserde Simge ve Rubato'nun Ercan Saatçi&Ufuk Yıldırım bestesi "Sus", İbrahim Tatlıses klasiklerinden "Kal Benim İçin", Alper Narman&Onurr bestesi "Hu" ve Sezen Aksu şarkılarından "Ben de Yoluma Giderim" düetleri konsere damga vurdu.