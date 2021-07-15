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Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Simge Sağın'ın sahne kıyafetleri olay oldu! Uzun bir aradan sonra dün gece Harbiye'de sevenleriyle buluşan Simge Sağın, tercih ettiği sahne kıyafetleri ile çok konuşuldu. Konser sırasında iki farklı kıyafet giyen Simge Sağın, süper mini eteği ve derin yırtmaçlı elbisesi ile çok konuşuldu. Konserden paylaşım yapan Sağın'ın sahne kostümleri sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan sahne kıyafetleri...

15.07.2021 23:38 - Son Güncelleme: 15.07.2021 23:38
Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, uzun bir aranın ardından dün gece Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı. Simge ve Özer Arkun, Göksun Çavdar ile Eralp Görgün'den kurulu Rubato grubu, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Eğlence ve efkarın aynı sahnede buluştuğu konserde Simge ve Rubato'nun Ercan Saatçi&Ufuk Yıldırım bestesi "Sus", İbrahim Tatlıses klasiklerinden "Kal Benim İçin", Alper Narman&Onurr bestesi "Hu" ve Sezen Aksu şarkılarından "Ben de Yoluma Giderim" düetleri konsere damga vurdu.

Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın sahne kostümleri de konserin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Taşlı takımını tüy detayıyla hareketlendiren Sağın, konserin bir diğer bölümünde siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile seyircisinin karşısına çıktı.

Simge Sağın’ın sahne kıyafetleri olay oldu! Süper mini eteği ve derin yırtmacıyla çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

İddialı kostümleriyle verdiği pozları sosyal medya hesabında da paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, kısa sürede gündem oldu.