İrem Derici gönlünü Survivor’un yıldız ismine kaptırdı! Yeni sevgilisi yine çok tanıdık! “At gibi aşığım” diyen İrem bakın kiminle...
Meslektaşı Cem Belevi ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan İrem Derici'nin adı ayrılık sonrası Kurtuluş Kuş ile anılmıştı. Geçen günlerde yaptığı bir açıklamada "At gibi aşığım" diyen İrem Derici'nin gerçek aşkı ortaya çıktı. İrem Derici'nin Survivor'ın yıldız ismine gönlünü kaptırdığı öğrenildi. Öte yandan Derici'nin yeni aşkındaki Cem Belevi detayı dikkat çekti. Bakın İrem Derici kiminle aşk yaşıyor...
01.02.2023 18:50 - Son Güncelleme: 01.02.2023 18:50
Cem Belevi ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Bunun üzerine Derici'nin adı Kurtuluş Kuş ile anılmıştı. "At gibi aşığım ama çaktırmıyorum" diyen Derici'nin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici'nin yeni aşkını açıkladı.
İrem Derici'nin Survivor'ın yıldız ismine gönlünü kaptırdığı öğrenildi. Öte yandan Derici'nin yeni aşkının eski sevgilisi Cem Belevi ile arkadaş olduğu da öne sürüldü.