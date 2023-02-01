İrem Derici gönlünü Survivor’un yıldız ismine kaptırdı! Yeni sevgilisi yine çok tanıdık! “At gibi aşığım” diyen İrem bakın kiminle...

Bunun üzerine Derici'nin adı Kurtuluş Kuş ile anılmıştı. "At gibi aşığım ama çaktırmıyorum" diyen Derici'nin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici'nin yeni aşkını açıkladı.