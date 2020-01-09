Haberler Video İngiltere'yi sarsan karar! İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı

İngiltere'yi sarsan karar! İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı

09.01.2020 00:57

Prens Harry ile evlendiğinden bu yana Meghan Markle tüm dünyanın gözünde artık bir 'ara bozucu'. Önce Prens Williams ve Kate Middleton ile olan fikir ayrılıkları, daha sonra taşınma ve Kraliyet'i rahatsız eden açıklamalar şimdi de Yılbaşı krizi... Tüm bunlar yaşanırken İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'ten ince mesajlı bir paylaşım geldi. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle'ı gözden çıkarmış gibi görünüyor. Tüm bunlar yaşanırken İngiliz kraliyet ailesinin uzun süredir gözlerden uzak olan üyeleri Prens Harry ve Meghan Markle Londra'ya döndü. Bu olaylar sonrası İngiltere'yi şoke eden bir gelişme daha yaşandı. İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurdu. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti. Yaşanan son dakika gelişmelerini İngiltere'den Alpaslan Düven bildirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları