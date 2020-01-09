Prens Harry ile evlendiğinden bu yana Meghan Markle tüm dünyanın gözünde artık bir 'ara bozucu'. Önce Prens Williams ve Kate Middleton ile olan fikir ayrılıkları, daha sonra taşınma ve Kraliyet'i rahatsız eden açıklamalar şimdi de Yılbaşı krizi... Tüm bunlar yaşanırken İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'ten ince mesajlı bir paylaşım geldi. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle'ı gözden çıkarmış gibi görünüyor. Tüm bunlar yaşanırken İngiliz kraliyet ailesinin uzun süredir gözlerden uzak olan üyeleri Prens Harry ve Meghan Markle Londra'ya döndü. Bu olaylar sonrası İngiltere'yi şoke eden bir gelişme daha yaşandı. İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurdu. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti. Yaşanan son dakika gelişmelerini İngiltere'den Alpaslan Düven bildirdi.
İngiltere'yi sarsan karar! İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı09.01.2020 00:57
- İngiltere'yi sarsan karar! İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı
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