Elçin Sangu cipi için özel şoför tuttu! İşte ünlü isimlerin otomobilleri
Elçin Sangu 700 bin TL değerindeki otomobili için özel şoför tuttu. Ünlü isimler çocuklarından bindikleri araçlara kadar merak ediliyor. Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için bir tutku kimileri için ise hediye aracı olarak kullanılıyor. İşte yalnızca yaptıkları iş ile değil yaşam tarzlarıyla da dikkat çeken ünlü isimlerin geçmişten günümüze kadar kendilerine ve eşlerine aldıkları otomobiller...
30 Ekim 2018 Salı, 16:53:03 Güncelleme: 17:13:10
Kenan Doğulu
Kenan Doğulu, Instagram'daki takipçileriyle Story üzerinden "soru-cevap" oyunu oynadı. O oyun sırasında "Boş Sayfa" klibinde kullandığı otomobilin hikayesi de açığa çıktı. Instagram-Story'deki "Soru-cevap" seansında "Boş Sayfa" klibiyle ilgili soruları da yanıtlayan Doğulu, "Çekim yeri California'daki Joshua Tree bölgesi. Yönetmen de arkadaşım Benjamin Kutsko" dedi.
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