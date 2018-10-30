Elçin Sangu cipi için özel şoför tuttu! İşte ünlü isimlerin otomobilleri

Elçin Sangu 700 bin TL değerindeki otomobili için özel şoför tuttu. Ünlü isimler çocuklarından bindikleri araçlara kadar merak ediliyor. Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için bir tutku kimileri için ise hediye aracı olarak kullanılıyor. İşte yalnızca yaptıkları iş ile değil yaşam tarzlarıyla da dikkat çeken ünlü isimlerin geçmişten günümüze kadar kendilerine ve eşlerine aldıkları otomobiller...

30 Ekim 2018 Salı, 16:53:03 Güncelleme: 17:13:10
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Elçin Sangu cipi için özel şoför tuttu! İşte ünlü isimlerin otomobilleri

Tolga Zengin

Beşiktaş file bekçisi Tolga Zengin, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir alışveriş merkezinde alışveriş turu yapan Tolga Zengin, 800 bin TL değerindeki Range Rower marka aracıyla oradan ayrıldı.

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Elçin Sangu cipi için özel şoför tuttu! İşte ünlü isimlerin otomobilleri

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu, Instagram'daki takipçileriyle Story üzerinden "soru-cevap" oyunu oynadı. O oyun sırasında "Boş Sayfa" klibinde kullandığı otomobilin hikayesi de açığa çıktı. Instagram-Story'deki "Soru-cevap" seansında "Boş Sayfa" klibiyle ilgili soruları da yanıtlayan Doğulu, "Çekim yeri California'daki Joshua Tree bölgesi. Yönetmen de arkadaşım Benjamin Kutsko" dedi.

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Elçin Sangu cipi için özel şoför tuttu! İşte ünlü isimlerin otomobilleri

Asıl sürpriz ise "Klipte kullanılan otomobil kaç model?" sorusuyla geldi. 44 yaşındaki sanatçı, o soruya "1972 model Oldsmobile Delta 88... Kendi arabamız bu arada. Beren'in bana 40 yaş hediyesiydi" diye yanıt verdi.

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Elçin Sangu cipi için özel şoför tuttu! İşte ünlü isimlerin otomobilleri

Hülya Avşar

Hülya Avşar, yaz boyunca tatil yaptığı Ayvalık'tan İstanbul'a gelir gelmez, soluğu Yeniköy'deki bir galeride aldı. Oyuncu, yaklaşık 2 milyon 500 lira olan değerindeki Aston Martin Vanquish model aracı inceledi.

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Elçin Sangu cipi için özel şoför tuttu! İşte ünlü isimlerin otomobilleri

Avşar, "Test sürüşünün ardından karar vermek istiyorum. Çok gürültü yaptığı için kararsızım" dedi.

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