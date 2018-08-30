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İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...

Meghan Markle, dün gece bir müzikal gösteri izlemeye gitti. Eşi Prens Harry ile birlikte katıldığı etkinlikte tercih ettiği etek boyu yüzünden de eleştiri oklarını üzerine çekti. Öte yandan gelinliğini görücüye çıkıyor haberleriyle de gündeme gelen Meghan Markle gerçekten gelinliğini ve tacını görücüye çıkarttı mı? İşte haberin detayı...

30 Ağustos 2018 Perşembe, 18:06:40 Güncelleme: 18:11:01
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İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...

Hayatlarını birleştirdikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan Prens Harry ile eski bir oyuncu olan Meghan Markle, dün gece bir müzikal gösteri izlemeye gitti.

Prens Harry'nin yöneticisi oldğu vakfa gelir sağlamak amacıyla perde açan Hamilton adlı müzikal Londar'daki Victoria Palace Theater'da seyirciyle buluştu. Prens Harry ve Meghan Markle gösteri öncesi müzikal ekibiyle tanışıp sohbet etti. Gecenin en çok dikkat çeken kişisi ise Meghan Markle oldu.

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İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...

Kanadalı bir marka olan Judith &Charles'ın imzasını taşıyan Markle'ın o gece için tercih ettiği siyah renkli smokin elbise ise kelimenin tam anlamıyla olay oldu. Hem internet sitelerindeki haber yorum köşelerini hem de sosyal medyayı bu kadar etkilemesinin nedeni ise elbisenin etek boyuydu.

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İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...

Bir dönem Kate Middleton'ın etek boyu yüzünden yaşadığı kazalardan sonra Kraliçe Elizabeth ailenin kadın üyelerinden etek boylarını uzatmalarını istemişti. Ancak yeni gelin Markle, işte bu kuralı görmezden geldi. Dizlerinin üzerindeki etek boyu da tartışmalara yol açtı.

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İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...

Birçok kişi sosyal medyada Markle'ı eleştirerek "Bu kıyafetle mi Kraçiye Elizabeth'i temsil etti" yorumunu yaptı. Bazıları da "Sanki Harry'nin ceketini giyip gitmiŞ" diyerek Markle'ın giyim tercihini eleştirdi.

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İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...

Ancak Meghan Markle'a bu kıyafeti yakıştıranlar da az değildi. Düşes'in giydiği elbiseyi kusursuz bir şekilde taşıdığını belirtenler de oldu, bu elbiseyle çok güzel ve seçkin göründüğünü belirtenler de. Bir grup sosyal medya kullanıcısı da Markle'ın arık geçmişte kalan oyunculuk günlerini özlediği için böyle bir kıyafet giydiğini öne sürdü.

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