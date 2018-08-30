İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...

Ancak Meghan Markle'a bu kıyafeti yakıştıranlar da az değildi. Düşes'in giydiği elbiseyi kusursuz bir şekilde taşıdığını belirtenler de oldu, bu elbiseyle çok güzel ve seçkin göründüğünü belirtenler de. Bir grup sosyal medya kullanıcısı da Markle'ın arık geçmişte kalan oyunculuk günlerini özlediği için böyle bir kıyafet giydiğini öne sürdü.