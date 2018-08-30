İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle mini elbisesiyle davete gitti...
Meghan Markle, dün gece bir müzikal gösteri izlemeye gitti. Eşi Prens Harry ile birlikte katıldığı etkinlikte tercih ettiği etek boyu yüzünden de eleştiri oklarını üzerine çekti. Öte yandan gelinliğini görücüye çıkıyor haberleriyle de gündeme gelen Meghan Markle gerçekten gelinliğini ve tacını görücüye çıkarttı mı? İşte haberin detayı...
Hayatlarını birleştirdikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan Prens Harry ile eski bir oyuncu olan Meghan Markle, dün gece bir müzikal gösteri izlemeye gitti.
Prens Harry'nin yöneticisi oldğu vakfa gelir sağlamak amacıyla perde açan Hamilton adlı müzikal Londar'daki Victoria Palace Theater'da seyirciyle buluştu. Prens Harry ve Meghan Markle gösteri öncesi müzikal ekibiyle tanışıp sohbet etti. Gecenin en çok dikkat çeken kişisi ise Meghan Markle oldu.
Ancak Meghan Markle'a bu kıyafeti yakıştıranlar da az değildi. Düşes'in giydiği elbiseyi kusursuz bir şekilde taşıdığını belirtenler de oldu, bu elbiseyle çok güzel ve seçkin göründüğünü belirtenler de. Bir grup sosyal medya kullanıcısı da Markle'ın arık geçmişte kalan oyunculuk günlerini özlediği için böyle bir kıyafet giydiğini öne sürdü.