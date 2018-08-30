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Prenses Diana'nın hayatının perde arkası! Prenses Diana nasıl öldü? Prenses Diana kimdir?

Prenses Diana yani asıl adıyla Diana Spencer... Prenses Diana; Meghan Markle ile yaptığı düğünle gündeme gelen ve hatta evlilikleri hakkında hala gündemi meşgul eden Prens Harry'nin annesidir. Prens Charles ile evlenerek dünya çapında ünlenen Prenses Diana İngiltere'nin en ünlü isimlerinden biridir. Doğuştan aristokrat olan Prenses Diana'nın hayatı kadar ölümü de oldukça konuşulmuştur. Şüpheli ölümünün ardından hayatı filme alınmıştır. Peki Prenses Diana kimdir? Prenses Diana'nın hayatının perde arkasında neler var? Prenses Diana nasıl ölmüştür...

30 Ağustos 2018 Perşembe, 16:05:50 Güncelleme: 16:19:04
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Prenses Diananın hayatının perde arkası! Prenses Diana nasıl öldü?

Diana, Galler Prensesi (Diana Frances;Kızlık adı Spencer ailesinden; d. 1 Temmuz 1961 - ö. 31 Ağustos 1997) Galler Prensi Charles'in ilk eşidir...

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Prenses Diananın hayatının perde arkası! Prenses Diana nasıl öldü?

PRENSES DIANA KİMDİR?

Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı.

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Prenses Diananın hayatının perde arkası! Prenses Diana nasıl öldü?

Annesi Frances, babasının ilk eşiydi. İngiltere, Norfolk'ta, Sandringham Park House'da doğdu. Percy Herbert (kilise rektörü ve Norwich ve Blackburn eski piskoposu) tarafından St.Mary Magdalene kilisesinde vaftiz edildi. Eşinden boşanan Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı..

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Prenses Diananın hayatının perde arkası! Prenses Diana nasıl öldü?

Aynı yılın noelinde babalarını görmeye giden Spencer kardeşleri, Edward John Spencer annelerinin yanına göndermeme kararı aldı. Frances Spencer dava açsa da eski eşinin nüfuzu nedeniyle çocukları geri alamadı..

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Prenses Diananın hayatının perde arkası! Prenses Diana nasıl öldü?

KRALİYET MİRASI

Diana, kökeni Stuart'lardan gelen aristokrat bir aileye mensuptu.Anne tarafında İrlandalı, İskoçyalı, İngiliz ve Amerikan atalarına sahipti.

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