Prenses Diana'nın hayatının perde arkası! Prenses Diana nasıl öldü? Prenses Diana kimdir?
Prenses Diana yani asıl adıyla Diana Spencer... Prenses Diana; Meghan Markle ile yaptığı düğünle gündeme gelen ve hatta evlilikleri hakkında hala gündemi meşgul eden Prens Harry'nin annesidir. Prens Charles ile evlenerek dünya çapında ünlenen Prenses Diana İngiltere'nin en ünlü isimlerinden biridir. Doğuştan aristokrat olan Prenses Diana'nın hayatı kadar ölümü de oldukça konuşulmuştur. Şüpheli ölümünün ardından hayatı filme alınmıştır. Peki Prenses Diana kimdir? Prenses Diana'nın hayatının perde arkasında neler var? Prenses Diana nasıl ölmüştür...
30 Ağustos 2018 Perşembe, 16:05:50 Güncelleme: 16:19:04
Annesi Frances, babasının ilk eşiydi. İngiltere, Norfolk'ta, Sandringham Park House'da doğdu. Percy Herbert (kilise rektörü ve Norwich ve Blackburn eski piskoposu) tarafından St.Mary Magdalene kilisesinde vaftiz edildi. Eşinden boşanan Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı..
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