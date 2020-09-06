İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...

İngiltere'de Prens William ile eşi, Düşes Kate Middleton ve kraliyet ailesinden isimlerin oturduğu Kensington Sarayı'nda ceset paniği yaşandı. Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı konutun yakınındaki süs göletinde bir kadın cesedi bulundu.