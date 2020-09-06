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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...

İngiltere'de attıkları her adımları yakından izlenen Kraliyet ailesi üyeleri, bu kez dehşet verici bir haberle İngiliz basınının manşetlerinde yer aldı. İngiltere tahtının iki numaralı varisi Prens William ve eşi Kate Middleton'ın ikamet ettiği Kensington Sarayı önünde bulunan göletten bir kadın cesedi çıkarıldı. cesedin 1 haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green'e ait olma ihtimali üzerinde durulurken, gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın endişe verici saatler geçirdiği belirtiliyor.

06.09.2020 11:22 - Son Güncelleme: 06.09.2020 11:22
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...

İngiltere'de Prens William ile eşi, Düşes Kate Middleton ve kraliyet ailesinden isimlerin oturduğu Kensington Sarayı'nda ceset paniği yaşandı. Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı konutun yakınındaki süs göletinde bir kadın cesedi bulundu.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...

KAYIP RESSAM İHTİMALİ

İngiliz basını, cesedin 1 haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green'e ait olma ihtimalini gündeme getirirken, sanatçının sağ salim bir şekilde bulunmasıyla bu iddia çürütülmüş oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...

The Sun'ın haberine göre polis, kimliğini belirlemek için çalışmaları sürdürdüğü kadının ölümünde bir şüphe olup olmadığını da değerlendiriyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...

Kensington Sarayı'ndan gelen ceset haberi üzerine Kate ve Meghan arasında yaşanan krizler yeniden gündem oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...

İlk dönemlerde "muhteşem dörtlü" olarak anılan Prens William- Kate Middleton, Prens Harry- Meghan Markle arasındaki gerginlik. farklı boyutlara bürünüyor. İşte bu konuda yaşanan son ve çarpıcı gelişme.

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