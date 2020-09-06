İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prens William ve eşi Kate Middleton'ın korku dolu anları...
İngiltere'de attıkları her adımları yakından izlenen Kraliyet ailesi üyeleri, bu kez dehşet verici bir haberle İngiliz basınının manşetlerinde yer aldı. İngiltere tahtının iki numaralı varisi Prens William ve eşi Kate Middleton'ın ikamet ettiği Kensington Sarayı önünde bulunan göletten bir kadın cesedi çıkarıldı. cesedin 1 haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green'e ait olma ihtimali üzerinde durulurken, gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın endişe verici saatler geçirdiği belirtiliyor.
06.09.2020 11:22
- Son Güncelleme: 06.09.2020 11:22
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