İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sakladığı büyük sır! Meghan Markle'ın bebeği engelli mi doğacak?
Meghan Markle, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Prens Harry ile dünyaevine girdi. 37 yaşında ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Düşes Meghan Markle, hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir kabus yaşadı. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin olmazsa olmaz kuralları Meghan Markle'a da uygulandı. Aile içindeki rahatsızlıklar bu bebeğin engelli doğabileceği şüphelerini güçlendirdi. İşte Meghan Markle ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sakladığı gerçekler...
17 Ocak 2019 Perşembe, 16:33:30
Güncelleme: 16:53:26
Dışarıdan bakıldığında çok mutlu bir hayat sürdürüyor. Etrafında onlarca çalışanı, eli sıcak sudan soğuksuya gitmiyor... İstemediği kadar çok ve pahalı kıyafet giyebiliyor... Hepsinden önemlisi de kendisine deli gibi aşık, bakarken içi titreyen bir kocası var. Ama acaba her şey dışarıdan göründüğü gibi mi?
İstemediği kadar çok ve pahalı kıyafet giyebiliyor... Hepsinden önemlisi de kendisine deli gibi aşık, bakarken içi titreyen bir kocası var. Ama acaba her şey dışarıdan göründüğü gibi mi?
Yani, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin "modern çağın külkedileri" diye nitelendirilen gelinleri masal gibi bir hayat mı sürüyor? Pek öyle sayılmaz. Bunun son örneğini de şu sıralar mutluluktan uçan Düşes Meghan Markle yaşadı.
Prens Harry ile geçtiğimiz yılın Mayıs ayında evlenen Markle'ın en çok istediği ilk şey Prens Harry ile evlenmekse ikincisi de onunla birlikte bir bebek sahibi olmaktı. Sonunda bu amacına da ulaştı. Ama hamileliği resmi olarak duyuruluncaya kadar da kelimenin tam anlamıyla bir kabusu yaşadı.
MEGHAN MARKLE TESTTEN GEÇİRİLDİ
37 yaşında ilk kez hamile kalan Meghan Markle, hamileliğinin ilk ayında bizzat Kraliçe 2. Elizabeth'in isteğiyle çok özel bir teste gönderildi. Bu testin sonucuna göre de Prens Harry ile Meghan Markle'ın bir bebek beklediği haberi resmi olarak duyuruldu.