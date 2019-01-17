İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sakladığı büyük sır! Meghan Markle'ın bebeği engelli mi doğacak?

Dışarıdan bakıldığında çok mutlu bir hayat sürdürüyor. Etrafında onlarca çalışanı, eli sıcak sudan soğuksuya gitmiyor... İstemediği kadar çok ve pahalı kıyafet giyebiliyor... Hepsinden önemlisi de kendisine deli gibi aşık, bakarken içi titreyen bir kocası var. Ama acaba her şey dışarıdan göründüğü gibi mi?