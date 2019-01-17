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Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi...

Bensu Soral ve Hanse Soral son zamanların en popüler kardeşleri arasında... Bensu Soral'ın bir de ikiz kardeşi Bedirhan Soral var. Soral Kardeşlerin oyunculuğa olan başarısı ekranları başındaki izleyicilere yansımış olacak ki kısa sürede üç kardeş televizyon dünyasını ele geçirdi. Attığı her adım merak edilen Soral kardeşlerden Hande Soral 2017 yılında İsmail Demirci ile evlendi, Bensu Soral da aynı yıl içinde ablasından hemen sonra Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Hande Soral ve Bensu Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi merak konusu oldu... İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

17 Ocak 2019 Perşembe, 14:18:47 Güncelleme: 14:37:11
Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren Hanse Soral ve kendisi gibi oyuncu olan bensu Soral'ın esşleriyle tanışma hikayesi herkes tarafından merak ediliyordu. Biz de merak edilen ünlülerin tanışma hikayelerini sizler için derledik....

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi...

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi...

Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi...

MUHTEREM NUR VE MÜSLÜM GÜRSES

Çift Malatya'da bir konserde tanışıyor. Konserde Gürses, Nur'dan sonra sahne alınca aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma uzayınca sinirlenen Gürses, Muhterem Nur'a tokat atıyor.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi...

Araya giren yetkililer Gürses'i ikna edince ertesi akşam hep beraber özür yemeğine çıkıyorlar ve ilişki başlıyor. Ne demişler: "Büyük nefretlerden büyük aşklar doğar"

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