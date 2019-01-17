Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi...
Bensu Soral ve Hanse Soral son zamanların en popüler kardeşleri arasında... Bensu Soral'ın bir de ikiz kardeşi Bedirhan Soral var. Soral Kardeşlerin oyunculuğa olan başarısı ekranları başındaki izleyicilere yansımış olacak ki kısa sürede üç kardeş televizyon dünyasını ele geçirdi. Attığı her adım merak edilen Soral kardeşlerden Hande Soral 2017 yılında İsmail Demirci ile evlendi, Bensu Soral da aynı yıl içinde ablasından hemen sonra Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Hande Soral ve Bensu Soral kardeşlerin eşleriyle tanışma hikayesi merak konusu oldu... İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri...
17 Ocak 2019 Perşembe, 14:18:47 Güncelleme: 14:37:11
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