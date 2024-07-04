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İnci Taneleri'nin Dilber'i tatilde... Hazar Ergüçlü bikinisiyle kamera karşısına geçti ortalık yıkıldı

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da magazin dünyası sallıyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Hazar Ergüçlü sosyal medyadan olay pozlar paylaştı. Bikinisiyle kamera karşısına geçen İnci Taneleri'nin Dilber'i sosyal medyayı adeta yıktı...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 13:00 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 13:09
İnci Taneleri’nin Dilber’i tatilde... Hazar Ergüçlü bikinisiyle kamera karşısına geçti ortalık yıkıldı 1

İnci Taneleri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

İnci Taneleri’nin Dilber’i tatilde... Hazar Ergüçlü bikinisiyle kamera karşısına geçti ortalık yıkıldı 2
Dilber tatilde! Hazar Ergüçlü sosyal medyayı yaktı kavurdu!

İNCİ TANELERİ'NİN DİLBER'İ TATİLDE

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren yaptığı dansla sosyal medyanın dilinden düşmeyen İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü yine gündemde.

İnci Taneleri’nin Dilber’i tatilde... Hazar Ergüçlü bikinisiyle kamera karşısına geçti ortalık yıkıldı 3

Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Hazar Ergüçlü sosyal medyadan olay paylaşımlar yaptı.

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