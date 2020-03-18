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İnanılmaz benzerlik görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik görenleri şoke etti. Melike İpek Yalova, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Melike İpek Yalova geçtiğimiz aylarda yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın güzel ismi ve birbirine benzeyen ünlüler...

18.03.2020 23:53 - Son Güncelleme: 18.03.2020 23:55
İnanılmaz benzerlik görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri...

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İnanılmaz benzerlik görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı

Serpil Çakmaklı / Melisa Aslı Pamuk

İnanılmaz benzerlik görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı

Semra Özdamar / Zeynep Çamcı

İnanılmaz benzerlik görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı

Fatma Girik / Fulya Zenginer

İnanılmaz benzerlik görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı

Selma Güneri / Müjde Uzman

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