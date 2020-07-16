İmer Özgün ile evli olan Salih Bademci kızıyla poz verdi! İşte İstanbullu Gelin’in Fikret’inin kızı İklim...
İstanbullu Gelin'in Fikret'i Salih Bademci, kızı İklim ile fotoğrafını paylaştı. 20 Ağustos 2015 tarihinde kendisi gibi oyuncu İmer Özgün ile dünyaevine giren Salih Bademci, geçtiğimiz Nisan ayında kucağına aldığı kızının fotoğrafıyla magazin gündeminde yerini aldı. Bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayan çiftten Bademci, kızıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Salih Bademci'nin kızı İklim ve ünlülerin çocukları...
16.07.2020 13:56
- Son Güncelleme: 16.07.2020 14:13
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