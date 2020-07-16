İmer Özgün ile evli olan Salih Bademci kızıyla poz verdi! İşte İstanbullu Gelin’in Fikret’inin kızı İklim...

İstanbullu gelin'in Fikret'i Nisan ayında baba oldu. Kızının yüzünü bugüne kadar göstermeyi tercih etmeyen Bademci, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla takipçilerine sürpriz yaptı. İşte Salih Bademci - İmer Özgün çiftinin kızları İklim ve ünlülerin çocukları...