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İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift olay oldu yorumlar gecikmedi

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası bomba hamle! Aşk kokan sözler sosyal medyada fena ti'ye alındı! Ahmet Kural'ın ardından Hazer Amani ile aşk yaşayan ve evlenen şarkıcı Sıla, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlardırmıştı... Önceki gün oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Sıla, sevgilisi ile birlikte paylaştığı pozla aşkını ilan etti. Aynı hamle İlker Kaleli'den de geldi! Fotoğraflara düştükleri aşk dolu notlarla dikkat çeken ikili sosyal medyada, 'Daha önce izlediğimiz filmin tekrarı gibi' , 'Dediler ve 2 ay sonra ayrıldılar' , '6 ay sonra mahkemelik olurlar' şeklinde yorumlar yapıldı.

25.05.2021 17:20 - Son Güncelleme: 25.05.2021 18:08
İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift olay oldu yorumlar gecikmedi

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift sosyal medyada olay oldu! Ahmet Kural, Hazer Amani derken Sıla şimdi de gönlünü İlker Kaleli'ye kaptırdı.

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İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift olay oldu yorumlar gecikmedi

Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu.

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift olay oldu yorumlar gecikmedi

11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, Sıla ve Hazer Amani 15 dakika süren davayla tek celsede boşandı.Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'nın İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü...

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift olay oldu yorumlar gecikmedi

AŞKIN İLK KARESİ
Çıkan bu haberlerin ardından İlker Kaleli ve Sıla'dan beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen pozlarını yayınlanan ikili adeta aşklarını ilan etti. Son olarak 'The Serpent' adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alan Kaleli, Sıla'nın kendisine sarıldığı kareyi "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift olay oldu yorumlar gecikmedi

"CANIMIN CANISIN"
Sıla da sevgilisini etiketlediği paylaşımına; "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düştü. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen ikiliye sosyal medyadan yorum gecikmedi.