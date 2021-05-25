İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası ilan-ı aşk! Birbirlerine aşk dolu cümleler yazan çift olay oldu yorumlar gecikmedi

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'dan ifşa sonrası bomba hamle! Aşk kokan sözler sosyal medyada fena ti'ye alındı! Ahmet Kural'ın ardından Hazer Amani ile aşk yaşayan ve evlenen şarkıcı Sıla, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlardırmıştı... Önceki gün oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Sıla, sevgilisi ile birlikte paylaştığı pozla aşkını ilan etti. Aynı hamle İlker Kaleli'den de geldi! Fotoğraflara düştükleri aşk dolu notlarla dikkat çeken ikili sosyal medyada, 'Daha önce izlediğimiz filmin tekrarı gibi' , 'Dediler ve 2 ay sonra ayrıldılar' , '6 ay sonra mahkemelik olurlar' şeklinde yorumlar yapıldı.

25.05.2021 17:20 - Son Güncelleme: 25.05.2021 18:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





