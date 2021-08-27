Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı kim olduğunu görünce şaşıp kalacaksınız! Bennu Yıldırımlar ve eşi Bülent Emin Yarar...
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, uzun bir aradan sonra Sadakatsiz dizisiyle ekranlara geri dönüş yapmıştı. 51 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, duru güzelliğiyle beğeni topluyor. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar'la, 1995 yılında evlenen Yıldırımlar, 1999 yılında kızı Ada'yı kucağına aldı. Hem anne hem baba oyuncu olunca, Ada da kaçınılmaz olarak oyuncu oldu çıktı. Hem de ekranlardan tanıdığımız bir isim. İşte başta Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
27.08.2021 09:46
- Son Güncelleme: 27.08.2021 09:46
Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.
Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor.
Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor.
Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. İşte Sadakatsiz oyuncularından Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...