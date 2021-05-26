Alev Alev'in Ozan'ı Berkay Ateş müjdeli haberi duyurdu! Annesiyle pozunu paylaştı benzerlikleri çok konuşuldu
Alev Alev'in Ozan'ı Berkay Ateş müjdeli haberi duyurdu! Başrollerini Dilan Deniz Çiçek, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'la paylaştığı Alev Alev dizisinde Ozan karakterine can veren Berkay Ateş'ten müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda annesi Nilgün Ateş'in kanser hastalığını yendiğini açıkladı. "Geleceğe güzel bakma vakti" diyen Ateş'in annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Berkay Ateş'in güzle haberi duyurduğu o paylaşımı…
26.05.2021 02:22
- Son Güncelleme: 26.05.2021 02:22
'Anne', 'Çukur' ve son olarak 'Alev Alev' dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Berkay Ateş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.
Nilgün Ateş ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Berkay Ateş, paylaşımına şu notu düşerek annesinin kanser hastalığını yendiğini açıkladı:
"Geçti gitti zor zamanlar. Tebrikler anne. Şimdi ise, sevdiklerimizle güzel günlerin hayalini kurma, geleceğe güzel bakma vakti"
Hayranları Berkay Ateş'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ünlü oyuncunun annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte başta Berkay Ateş olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…