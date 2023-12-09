İlhan Şeşen'den üzen haber! 75 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen akciğer kanserine yakalandı! İşte son sağlık durumu

75 yaşındaki usta sanatçı ve oyuncu İlhan Şeşen cephesinden üzen haber... Grup Gündoğarken'in sesi, şarkılarıyla hafızalara kazınan, oyuncu ve şarkıcı İlhan Şeşen'in akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Bodrum'da yaşayan 75 yaşındaki usta isim, tedavi nedeniyle İstanbul'da. İşte İlhan Şeşen'in son sağlık durumu...
Grup Gündoğarken'in usta sesi, yorumcu ve oyuncu İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Usta müzisyenin akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
Bodrum'da yaşayan sanatçı bir süredir İstanbul'da tedavi görüyor.