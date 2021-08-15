İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Yüzündeki değişim olay oldu estetik iddialarının ardı arkası kesilmedi
İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Başrollerini Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Serkay Tütüncü ile paylaştığı Masumiyet dizisi ile yıldızı parlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve bikinili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Alişan, bu kez yüzündeki değişimle gündem oldu. Alişan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni alırken yüzündeki değişimin nedeni merak edildi. Oyuncunun, estetik yaptırdığı iddia edildi. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı...
15.08.2021 12:48
- Son Güncelleme: 16.08.2021 15:04
Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.