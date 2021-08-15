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İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Yüzündeki değişim olay oldu estetik iddialarının ardı arkası kesilmedi

İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Başrollerini Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Serkay Tütüncü ile paylaştığı Masumiyet dizisi ile yıldızı parlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve bikinili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Alişan, bu kez yüzündeki değişimle gündem oldu. Alişan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni alırken yüzündeki değişimin nedeni merak edildi. Oyuncunun, estetik yaptırdığı iddia edildi. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı...

15.08.2021 12:48 - Son Güncelleme: 16.08.2021 15:04
İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Yüzündeki değişim olay oldu estetik iddialarının ardı arkası kesilmedi

Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

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İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Yüzündeki değişim olay Ne oldu sana İlayda?ldu estetik iddialarının ardı arkası kesilmedi

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Yüzündeki değişim olay oldu estetik iddialarının ardı arkası kesilmedi

Son yayınladığı fotoğrafta Yüzü hayli şiş duran 25 yaşındaki oyuncunun estetik yaptırdığı ileri sürüldü.

İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Yüzündeki değişim olay oldu estetik iddialarının ardı arkası kesilmedi

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise değişimin nedeninin 'makyaj hilesi' olduğunu savundu. Çoğu takipçisi, oyuncuya 'Ne oldu sana İlayda?' sorusunu yöneltti.

İlayda Alişan paylaştı takipçileri şaştı kaldı! Yüzündeki değişim olay oldu estetik iddialarının ardı arkası kesilmedi

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken Alişan'ın yüzündeki değişim sosyal medyaya damga vurdu.

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