İlayda Alişan kendisini boykot eden takipçisine yanıt verdi! "İyi ki yapmışım...."

"SEN KİMSİN DE BENİM KÖPEĞİMİ KORKUTUYORSUN?"

Alişan, yeni filmi "İyi Adamın 10 Günü' ile ilgili atılan Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana ruh hastası dediği için izlemeyerek boykot edeceğim." şeklindeki yorumu paylaşarak "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?" cevabını verdi.