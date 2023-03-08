İlayda Alişan kendisini boykot eden takipçisine yanıt verdi! "İyi ki yapmışım...."
İyi Adamın 10 Günü filmi dijital bir platformda yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Nejat İşler, İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur ve Barış Falay'ın yer aldığı filme ilk yorumlar gelmeye başladı. Filmde, İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri olay oldu. Aralarındaki yaş farkı sebebiyle oldukça eleştirilen iki partner sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak İlayda Alişan'ın Twitter üzerinden takipçisiyle yaşadığı kavga şoke etti. İşte detaylar...
İyi Adamın 10 Günü filmi erotik sahneleriyle gündem yarattı. Başarılı oyuncu İlayda Alişan filmde yer alan iddialı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti.
YATAK SAHNELERİ ÇOK KONUŞULDU
Mehmet Eroğlu'nun İyi Adamın 10 Günü romanlarından uyarlanan film, Nejat İşler'in canlandırdığı özel dedektif Sadık'ın, mafyanın, insan kaçakçılarının ve katillerin dünyasına adım atışını ve yaşadıklarını ele alıyor.
"SEN KİMSİN DE BENİM KÖPEĞİMİ KORKUTUYORSUN?"
Alişan, yeni filmi "İyi Adamın 10 Günü' ile ilgili atılan Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana ruh hastası dediği için izlemeyerek boykot edeceğim." şeklindeki yorumu paylaşarak "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?" cevabını verdi.