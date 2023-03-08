Bez Bebek'in gıcık Özge'sini siz bir de son haliyle görün! Sibel Kasapoğlu büyüdü serpildi çok güzel bir kadın oldu artık 24 yaşında
Büyük küçük bir dönem herkesin izlediği dizilerden biri olan Bez Bebek'in gıcık Özge'sini siz bir de şimdi görün... Yayınlandığı dönem çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek'te küçücük yaşına aslında koskocaman bir yalnızlığı sığdıran, bunu da etrafındaki insanlara kötülük yaparak gösteren Özge karakterine hayat veren Sibel Kasapoğlu artık 24 yaşında genç bir kadın. Ve son hali güzelliğiyle gözlerden kalpler çıkarıyor.
08.03.2023 14:25 - Son Güncelleme: 08.03.2023 14:25
Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Özge karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranlara uzun bir ara veren ünlü oyuncu Sibel Kasapoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor.
Özge karakterine hayat veren güzel oyuncu Sibel Kasapoğlu, dizinin ardından ekranlarda pek yer almadı.
Sibel Kasapoğlu, şimdilerde güzelliğiyle görenleri mest ediyor. İşte başta Sibel Kasapoğlu olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.