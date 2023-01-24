İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya'dan Ali Atay itirafı: "Oğlumu çok seviyorum eşimle gece güngüz kadar farklıyız"

'En çok kimi seviyorsun?' sorusuna da şu yanıtı verdi Kaya;

"En çok oğlumu seviyorum. Oğlumu çok sevdiğim için lohusayken günlerce çok ağladım. Çünkü bu kadar sevmekle ne yapacağımı bilmiyordum. Annemi, kocamı, babamı çok seviyorum. Çok var benim çok sevdiğim insan..."