İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya'dan Ali Atay itirafı: "Oğlumu çok seviyorum eşimle gece güngüz kadar farklıyız"
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya'dan, doğuma günler kala çok özel açıklamalar geldi. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la hayatını birleştiren aynı yıl içerisinde oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, kızı Leyla için gün sayıyor. Doğuma gün sayan Hazal Kaya eşi Ali Atay'dan oğlu Fikret Ali'ye kadar tüm merak edilenleri anlattı. İşte Hazal Kaya'nın o açıklamaları.
24.01.2023 12:46 - Son Güncelleme: 24.01.2023 13:09
İkinci çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Güzel oyuncu Hazal Kaya çocuğunun cinsiyetini açıklamış ve bir kız evlat beklediklerini müjdelemişti.
Kimseyle küsemediğini söyleyen Hazal Kaya "Küsmek beni korkutur. Nedense şöyle bir endişem var; biri ile küsken başına bir şey gelirse ne yapacağım korkusu oluyor. Kavga ise kavga edelim ağlamaksa ağlayalım gibi düşünüyorum. Uzadığı zaman başka duygular da dahil oluyor" dedi.