Survivor 2023'e veda etmişti... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim'in 4 aylık kızı babasının kopyası olmuş!
Survivor 2023'e veda etmişti... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim'in 4 aylık kızı babasının kopyası olmuş! 2017'de nikah masasına oturan Ümit Erdim ile Seda Erdim, kızları Ses'i de 2018 yılında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin ikinci çocukları Ela da eylül ayında dünyaya geldi. Survivor 2023 kadrosunda yarışan ve adaya vea eden Ümit Erdim kızıyla fotoğrafını paylaştı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
24.01.2023 13:12 - Son Güncelleme: 24.01.2023 13:18
Survivor 2023'e veda etmişti... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim'in 4 aylık kızı babasının kopyası olmuş!
2017'de nikah masasına oturan Ümit Erdim ile Seda Erdim, kızları Ses'i de 2018 yılında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin ikinci çocukları Ela da geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelmişti.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Ümit Erdim Survivor 2023'ün ilk elenen ismi oldu. Elendiği için büyük bir şaşkınlık yaşayan Erdim, "Gidiyorum, takımıma inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim" dedi.