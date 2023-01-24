Survivor 2023’e veda etmişti... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in 4 aylık kızı babasının kopyası olmuş!

2017'de nikah masasına oturan Ümit Erdim ile Seda Erdim, kızları Ses'i de 2018 yılında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin ikinci çocukları Ela da geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelmişti.