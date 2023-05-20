İkinci Arda Turan vakası ah Beren ah! Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'in 19 Mayıs paylaşımı olay yarattı "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramı"
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2012'den beri aşk yaşadığı oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika'da dünyaevine girmişti. Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen ve zor günleri atlatan çift şu sıralar sık sık birlikte boy gösteriyor. Beren Saat önceki gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir etkinliğe katıldı. Ancak öyle bir bayram paylaşımı yaptı ki akıllara direkt Arda Turan geldi. İşte detaylar...
20.05.2023 14:31 - Son Güncelleme: 20.05.2023 14:31
Beren Saat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. İşte detaylar...
Rol aldığı projelerle sık sık adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Beren Saat sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.