İkimizin Sırrı'nın Neva'sı Leyla Feray'ın güzelliği annesinden üstelik o da çok ünlü bir isim! Cem Yılmaz'ın büyük aşkı çıktı
İkimizin Sırrı'nın Neva'sı Leyla Feray'ın güzelliği annesinden üstelik o da çok ünlü bir isim! 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, şimdilerde ATV dizisinde canlandırdığı Neva karakteri ile adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Feray'ın güzelliği genetik! Leyla Feray'ın annesi de oldukça tanıdık bir isim. Leyla Feray'ın annesi, bir manken veya bir şarkıcı olmasa da başarılı bir işletmeci olan ve bir dönem Cem Yılmaz ile büyük bir aşk yaşayan Lal Dedeoğlu'nun ta kendisi...
İkimizin Sırrı'nın Neva'sı Leyla Feray'ın güzelliği annesinden, üstelik o da çok ünlü bir isim! Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nda Neva karakteri ile izleyici karşısına çıkan Leyla Feray, sosyal medya gündeminde.
Hep modeller, şarkıcılar magazin gündemine damga vuracak değil ya. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Leyla Feray'ın annesi Lal Dedeoğlu bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi. Bakın şimdilerde neler yapıyor.
1967 yılında İstanbul'da doğan Lal Dedeoğlu bir manken veya bir şarkıcı değildi ancak en az onlar kadar ünlüydü. Cem Yılmaz ile yaşadığı sansasyonel aşk buna sebepti.
Lal Dedeoğlu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden mezun. Bir süre reklam fotoğrafçılığı yaptı. 1999'da Teşvikiye'de bir apartmanın üçüncü katında açtığı işletme ile tanındı. Uzun dalgalı saçları ve minimal stiliyle öne çıkan Dedeoğlu, İstanbul gece hayatına pek çok yenilik getirdi.